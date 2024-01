Stiri pe aceeasi tema

- In urma recentei tragedii de la „Ferma Dacilor”, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, cunoscut pentru absolvirea de sub orice acuzație in urma tragediei de la Clubul „Colectiv”, lanseaza un atac vehement asupra șefului IGSU, Raed Arafat. Piedone solicita demisia secretarului de stat in Ministerul…

- Cu incepere de la ora 11:30, la sediul Ministerului Afacerilor Interne vor avea loc declarații de presa, pentru prezentarea primele concluzii in urma controlului dispus și efectuat la Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului Prahova, in urma tragicului eveniment produs la data de 26.12.2023…

- Poliția Rutiera a intrat tare in trafic: sute de șoferi au ramas fara permis / Principalele motivePeste 600 de permise de conducere au fost retinute de politisti in ultimele 24 de ore, dintre care 100 pentru consum de alcool, anunta Ministerul de Interne, relateaza Rador Radio Romania.Oamenii legii…

- De Sfantul Andrei, o veste a șocat Ministerul de Interne: un polițist din Botoșani s-a sinucis chiar la mormantul fiicei sale, pe care o chema Andreea. Președinte executiv al Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania DECUS, Bogdan Banica, susține ca polițistul nu s-a sinucis din cauza fiicei…

- Noua persoane au fost ucise și 15 ranite dupa ce barbați inarmați au atacat cu explozibili mina Poderosa din Peru și au luat ostatici, a anunțat sambata tarziu Ministerul de Interne.Poliția a "preluat controlul situației", șapte persoane au fost arestate și au fost confiscate arme, a precizat ministerul…

- Detalii pe tragedia de la Caușeni. Serviciul 112 a fost apelat in jur de 10 ori de diferite persoane, inlcusiv cele decedate intr-un automobil inzapezit la Coșcalia, anunța ministrul de Interne, Adrian Efros.

- Rusia a adaugat miercuri un judecator al Curtii Penale Internationale (CPI), pe costaricanul Sergio Gerarde Ugaldo Godinez, pe lista sa de persoane date in urmarire, insa fara a preciza motivul, informeaza AFP. "Urmarit in cadrul unei anchete penale", a scris Ministerul de Interne rus in baza de date…

- "Am tot fost plimbati de primarul Sectorului 5 ca ni se vor pune la dispozitie aceste imaginil desi noi am solicitat Parchetului sa ceara primariei aceste imagini.Cercetarea criminalistica la fata locului este incompleta, respectiv locul in care i s-au aplicat primele lovituri si apar acele lovituri…