Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa, Ambasada Romaniei la Nicosia a fost notificata, marti, cu privire la acest fapt.Din datele preliminare obtinute de reprezentanta diplomatica, cetateanul roman a fost retinut in baza unei inregistrari/notificari existente pe numele sau in evidentele autoritatilor cipriote.Notificarea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca un cetatean roman, marinar pe o nava aflata in portul Vassilikos, Cipru, a fost retinut de autoritatile cipriote. Potrivit unui comunicat transmis de MAE, Ambasada Romaniei la Nicosia a fost notificata, marti, cu privire la acest fapt.…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, actrița Cezara Dafinescu, 72 de ani, spune ca premiul pentru intreaga cariera, primit pe 31 iulie la Festivalul de Film Transilvania (TIFF), a reprezentat o mare uimire și bucurie, pentru ca in toata cariera sa nu a primit nicio recunoaștere de la autoritațile romane.…

- Cristina Dorobanțu, prezentatoarea de la „Puterea Dragostei” este una dintre cele mai indragite personaje de pe micul ecran. Iubește cee ace face și se imparte cu brio intre cariera și viața de familie. Vedeta a povestit despre relația cu parinții ei, dar și despre viața departe de țara. „Parinții…

- Medicul Imre Ludovic, specialist in obstretica-ginecologie din Zalau s-a stins din viața. Acesta a fost descris ca fiind un profesionist desavarșit.Tragicul anunț a fost facut de familia acestuia."Medicul Imre, un profesionist desavarșit, a fost nu numai doctor – purtand halatul alb, cu noblețe, intreaga…

- Horoscop Minerva, 5 iulie. O zi in care aproape toate framantarile se invart in jurul banilor, a relațiilor interpersonale și a locului de munca. Berbec – Poate ca te-ai simțit creativ și pasionat in ultimele doua saptamani și ai rezistat legaturii cu „tradiția”. Cu toate acestea, deși te simți independent…

- In interviu, el a marturisit ca a organizat proteste antiguvernamentale si l-a laudat pe presedintele Alexander Lukasenko. Familia lui Protasevici a spus ca interviul a fost realizat "sub amenintare". Reporterul, in varsta de 26 de ani, a fost editor la publicatia de opozitie Nexta din aplicatia de…