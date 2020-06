Falsurile de bancnote romanesti expertizate la BNR au totalizat 3.507 bucati, in anul 2019, in scadere cu 41% fata de 2018, bancnota cu cel mai mare numar de falsuri inregistrate fiind cea de 100 lei, potrivit raportului anual al Bancii Nationale a Romaniei. Din numarul total de bancnote false, 92 au fost capturate de politie in cursul unor actiuni specifice, inainte de a fi puse in circulatie, iar 3.415 falsuri au fost depistate in circulatie (cu 40% mai putine decat in anul 2018). Bancnota cu cel mai mare numar de falsuri inregistrate a fost cea de 100 lei, cu 3.232 bucati (din care 28 bucati…