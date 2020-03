Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban ia in calcul ca 500.000, sau chiar un milion de oameni sa ajunga in somaj tehnic din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus, care lovește in toate sectoarele economiei. Statul va susține, cu bani din buget, o parte din șomaj. Ministerul de Finanțe preconizeaza ca, in luna aprilie,…

- Peste 1 milion de angajați din economia româneasca risca sa intre în șomaj sau sa fie disponibilizați, iar zeci de mii de firme și PFA-uri sa se închida din cauza crizei coronavirus care afecteaza deja semnificativ România. În numai câteva zile, sute de firme, în…

- In luna ianuarie 2020, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca,…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, a declarat ca in Romania nu este niciun pacient care sa fie infectat cu coronavirusul COVID 19. Ministrul anunta ca la nivel national capacitatea de diagnosticare a fost extinsa, in afara de Bucuresti, si la clinici din Iasi, Constanta, Cluj si Timisoara.Ministrul…

- Ordonanta care modifica OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care cuprinde printe altele si regulile de circulatie cu trotinetele electrice, a fost publicata in Monitorul Oficial. Principalele reguli pe drumurile publice: Trotineta electrica și bicicleta vor putea fi conduse doar…

- Nissan vrea sa elimine cel puțin 4.300 de locuri de munca și sa inchida doua fabrici, in dorința de a economisi 4,4 miliarde de dolari pana in 2023, un plan de reduceri de costuri ce contrasteaza cu strategia expansionista a fostului CEO Carlos Ghosn, informeaza Reuters. Deciziile fac parte dintr-un…

- De la 1 ianuarie 2020 legislatia fiscala din Romania va suferi cateva modificari importante. SALARIZARE Noul salariu minim valabil din 2020 Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma…