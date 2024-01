FALIMENT! Barcelona, gaură de 400 de milioane de euro! FC Barcelona ar putea ramane cu o gaura de 400 de milioane de euro in conturi din cauza unui management defectuos. Potrivit fostului oficial Victor Font, daca gigantul Libero nu achita clubului suma de 40 de milioane de euro pe care a acceptat sa o plateasca, situația va fi neagra, iar finanțele gruparii „blau-grana”, lovite […] The post FALIMENT! Barcelona, gaura de 400 de milioane de euro! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

