Fake news made în China. Revelion regizat la Shanghai. China şi-a regizat propriul spectacol cu drone Spectacolul care a avut drept protagoniste o multime de drone zburand in formatie deasupra metropolei chineze si a fost transmis in toata lumea, ar fi fost doar filmat. Turistii care au mers la Shanghai de anul nou spun ca in oras nu a avut loc niciun spectacol de drone in noaptea dintre ani.



Compania care s-a ocupat de spectacol a confirmat jurnalistilor de la BBC ca transmisiunea nu a fost, intr-adevar, live si ca totul a fost doar un clip de la o repetitie care a avut loc pe 28 decembrie.



Spectaculoasa reprezentantie a fost realizata cu ajutorul a 2000 de drone pe fundalul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

