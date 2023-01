Acheta domesticus este o specie de greier inofensiv de casa.Pentru o perioada de cinci ani va exista o singura firma autorizata sa introduca pe piața UE noul aliment, cu excepția cazului in care un solicitant obține ulterior o autorizație pentru același produs, potrivit publicației Il Sole 24 Ore .Comisia UE a aprobat utilizarea fainii de greieri in diverse alimente, printre care: paine, biscuiți, batoane de cereale, biscuiți, paste umplute și neumplute produse uscate, sosuri, din leguminoase și legume, in pizza, produse din paste, zer praf, produse inlocuitoare de carne, supe sau chiar bauturi…