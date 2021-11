Stiri pe aceeasi tema

- Inca o incercare! Numirea fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi in funcția de viceprimar al municipiului Chișinau este inclusa și pe ordinea de zi a ședinței de joi, 4 noiembrie, a Consiliului Municipal Chișinau. {{559003}}Candidatura lui Nagacevschi a fost propusa și saptamina trecuta Consiliului…

- Candidatura lui Fadei Nagacevschi la funcția de viceprimar al capitalei va mai fi propusa o data in cadrul Consiliului municipal Chișinau, dupa ce astazi nu a fost susținuta de consilierii municipali. „Sunt sigur ca va face o buna echipa cu juriștii primariei, cu care in ultima perioada am reușit sa…

- CMC a respins candidatura lui Fadei Nagacevschi, pentru funcția de viceprimar al Capitalei. Fostul ministru al Justitiei nu a obtinut numarul necesar de voturi. Pentru si-au dat votul doar 23 de consilieri din 43 prezenti.

- Candidatura ex-ministrului Justitiei, Fadei Nagacevschi, pentru functia de viceprimar al municipiului Chisinau, a fost respinsa de consilierii municipali, in sedinta din 28 octombrie a CMC. Pentru Nagacevschi au votat doar 23 de consilieri municipali din necesarul de 26. Cu toate acestea, Nagacevschi…

- Consiliul Municipal Chișinau nu a susținut propunerea primarului general, Ion Ceban, pentru numirea fostului ministru al Justiției Fadei Nagacevschi in funcția de viceprimar al capitalei, dupa demiterea lui Victor Chironda.

- Candidatura lui Fadei Nagacevschi la funcția de viceprimar al capitalei a fost respinsa astazi de Consiliul Municipal Chișinau, noteaza Noi.md. Pentru candidatura sa au votat 23 de consilieri, astfel proiectul de decizie nu a fost adoptat. Propunerea de a-l numi Nagacevschi in aceasta poziție a venit…

- Ex-ministrul Justitiei Fadei Nagacevschi, actualul consilier al deputatului socialist Vlad Batrincea, este propus pentru functia de viceprimar al municipiului Chisinau. Candidatura acestuia a fost inaintata luni, 25 octombrie, de catre primarul general Ion Ceban, transmite IPN.

- Astazi la Biroul permanent al Primariei a fost propusa candidatura lui Fadei Nagacevschi la funcția de viceprimar. Anunțul a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban, care a și inainat candidatura lui Nagacevschi.