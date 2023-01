Facturile la căldură vor putea să fie plătite online cu cardul de energie Beneficiarii ajutorului pentru incalzire vor putea efectua platile si electronic, a anunțat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, aceasta fiind cea de-a treia modalitate la care se poate apela. „Ca urmare a observatiilor si sugestiilor pe care le-am primit odata cu aprobarea Ordonantei 166 a venit aceasta solicitare ca aceste plati sa poata fi facute si in platforma electronica si sistemul informatic pe care il avem disponibil pentru implementarea mecanismului. Practic, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta platile online vor putea fi facute pentru a achita facturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

