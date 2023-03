Factură-șoc! S-a trezit că are de plătit la curent de 27 de mii de lei Un roman s-a trezit ca are de platit nu mai puțin de 27.000 de lei, factura de curent la Electrica Furnizare pe un an intreg. Romanii care au inceput sa primeasca facturile la energie electrica au avut parte de un adevarat șoc. Este și cazul unui barbat are de platit peste 27 de mii de lei, dupa ce i-a fost emisa factura pe tot anul. Asta in condițiile in care marii furnizori au anunțat ca emiterea facturilor se va face oricum cu intarziere in aceasta perioada. Disperat, clientul a apelat la ajutor pe un grup de Facebook. „Buna ziua, electrica furnizare timp de un an nu mi-a mai emis facturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

