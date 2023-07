Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, oficialul BNR a subliniat ca i se pare "nesanatos" si faptul ca pentru anumite industrii exista eliminarea cotei de de sanatate, astfel ca oamenii care lucreaza in acele industrii beneficiaza de asistenta sanitara pe buzunarul celorlalti.Eugen Radulescu ca una dintre cauzele pentru care…

- Eugen Radulescu, directorul Direcției de Stabilitate Financiara din BNR, este de parere ca in contextul deficitului bugetar, inainte de a impune noi taxe și impozite, ar trebui eliminate facilitațile fiscale, in special pentru cei din sectorul IT, care oricum caștiga sume enorme și despre care spune…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a aratat, miercuri seara, dupa o discutie cu reprezentanti ai Consiliului Fiscal din Romania, ca orice decizie ce va fi luata va trebui sa respecte echitatea fiscala, progresul si respectul fata de banii romanilor. Bolos a precizat ca o problema de securitate economica,…

- Daca Guvernul Ciolacu doreste sa-si bata joc de Romania, va depasi deficitul bugetar pe acest an, a declarat marti la RFI fostul premier Theodor Stolojan (PNL). El considera ca toate facilitatile fiscale trebuie eliminate.Intrebat ce facilitati fiscale ar trebui eliminate, Theodor Stolojan a raspuns:…

- Dupa Razboiul Civil din SUA, un soldat confederat le scria parinților: „Inainte de razboi, mergeam la piața cu banii in buzunar și imi caram cumparaturile intr-o plasa. Acum, merg la piața cu o plasa de bani și imi car cumparaturile in buzunar. (sursa). Asta se intampla cu mult inainte ca Banca Centrala…

- Guvernul pregatește acum pe sub masa un proiect prin care vrea ca angajații din IT, agricultura și construcții sa plateasca impozite pe venit la fel ca toata lumea. Aceasta pare a fi ultima gaselnița pentru a se aduce bani la buget, intr-un momoent in care deficitul a ajuns deja la 3,2 la suta. Daca…

- Sindicatele din construcții avertizeaza Guvernul ca daca va renunța la reducerile de impozit aplicate in acest moment in sector, muncitorii vor pleca din țara și Romania se va confrunta din nou cu o lipsa mare a forței de munca, așa cum era și pana la acordarea facilitaților fiscale. Federația Generala…

- Propunerea de eliminare a unor facilitați fiscale va fi inaintata coaliției de guvernare. In cazul in care propunerea va fi aprobata, masura ar urma sa intre in vigoare din data de 1 septembrie.Ministrul Marcel Boloș a subliniat importanța acoperirii cheltuielilor guvernamentale prin revizuirea sistemului…