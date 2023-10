Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-masa s-a stins din viața fostul primar al comunei Zagra, Dumitru Bușcoi. Acesta a condus comuna preț de 12 ani, locul fiindu-i luat la alegerile locale trecute, din 2020 chiar de catre fiul sau. Dumitru Bușcoi, fostul primar al comunei Zagra, s-a stins in aceasta dupa-masa. Acesta a…

- Valentin Parvu, primarul comunei Salcioara, le reamintește consatenilor sai ca, in aceasta perioada, pot depune cerere pentru a fi scutiți de la plata majorarilor de intarziere aferente taxelor și impozitelor locale restante. Formulare tipizate sunt puse la dispoziție gratuit, la sediul Primariei.…

- FACILITAȚI FISCALE… Consiliul Local al municipiului Barlad a validat, in ședința ordinara de saptamana trecuta, doua proiecte de hotarare prin care contribuabilii barladeni (persoane fizice și juridice) sunt scutiți de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor și taxelor locale. Astfel,…

- Persoanele fizice și juridice care inregistreaza datorii catre bugetul local pot beneficia de scutire de la plata majorarilor de intarziere pentru anul 2022. Este vorba de impozite și taxe locale. Oferta Primariei Craiova este valabila pana pe 15 septembrie 2023. Condiția este de a achita obligațiile…

- Administrația locala de la Niculești, a inaugurat noul corp de cladire al Primarie, este vorba despre o investiție ce a vizat extinderea sediului administrativ. Edilul Dorinel Soare a reușit sa obțina finanțarea prin PNDL II. Proiectul ” Extindere sediu primarie cu P+1 E”, s-a finalizat cu succes,…

- Dumbravita, comuna care s-a dezvoltat mai mult decat haotic, in ultimii ani, are in sfarsit un Plan Urbanistic General (PUG). Acesta mai trebuie votat in Consiliul Local, dupa o perioada in care va sta in dezbatere public. PUG-ul va fi o lovitura pentru rechinii imobiliari, care au construit in comuna…

- Șotanga se pregatește sa sarbatoreasca Ziua comunei, pe 5 august, se implinesc 596 de ani de la prima atestare documentara a comunei. Primarul și Consiliul Local al comunei Șotanga alaturi de sponsori au pregatit o sarbatoare pe cinste in Parcul comunal de langa stadion, incepand cu ora 17:00. Despre…

- Primaria comunei Ceanu Mare trece la nivelul urmator și anunța ca taxele și impozitele locale vor putea fi achitate și in sistem online, prin mijloace electronice. ”De acum, impozitele și taxele locale se pot plati și prin mijloace electronice: ????Cu cardul – la POS-ul amplasat la Casieria Primariei…