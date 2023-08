Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat, din nou, Guvernului Romaniei sa prioritizeze rezolvarea uneia dintre problemele grave, neimplementarea la timp a directivelor europene.

Demersurile FACIAS in acest sens au inceput in urma cu mai bine de un an. Autoritatile au dat dreptate FACIAS in sensul in care sunt necesare proceduri si responsabilitati clare privinta implementarii directivelor UE.

Unul dintre raspunsurile primite din partea Guvernului Romaniei in decembrie 2022 arata ca solicitarea FACIAS este una intemeiata și ca va fi…