- Lucrarile de modernizare si reabilitare de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria" sunt aproape de finalizare si in curand vor fi receptionate investitiile ce ajung la o valoarea de 140 de milioane de lei. In timpul vizitei sale la Iasi, Premierul Nicolae Ciuca a ales sa inceapa ziua…

- Lucrarile de modernizare ale Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf Maria" din Iasi sunt aproape de finalizare. Astfel, foarte curand, unitatea medicala va asigura conditii optime de spitalizare si tratament pentru micutii pacienti din zona Moldovei. Se mai lucreaza la interior pe doua etaje…

- In luna martie s-au implinit 15 ani de la crearea primului Centru de Imagistica Medicala Arcadia, primul reper de la care s-a construit intreaga retea. In prezent, Arcadia - Spitale si Centre Medicale inseamna un Spital de Recuperare Medicala, un Spital Multidisciplinar, un Spital de Cardiologie…

- Oficialii Comisiei Europene merg maine pe canalul Bastroe, pentru a verifica lucrarile facute de ucraineni. Vizita vine la cererea Romaniei, in contextul in care autoritațile de la București susțin ca nu sunt lasate sa intre pe canal sa verifice nivelul apei.Autoritațile transmit ca mai mulți responsabili…

- Bogdan Socol, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din Romania, a murit la varsta de 42 de ani, inecat in apele inghețate ale unui lac, in timpul unui antrenament. A inotat in apa rece, dupa care a intrat sub stratul de gheața, unde a ramas blocat.Nu a mai reușit sa gaseasca ieșirea la…

- Astazi, la Iași, a fost inaugurat primul centru de pregatire din Romania al salvatorilor in situații de urgența. Evenimentul a avut loc in prezența ministrului de Interne, Lucian Bode și a coordonatorului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Investiția s-a ridicat la 4 milioane de…