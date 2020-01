Stiri pe aceeasi tema

- O nava militara americana a trecut joi prin stramtoarea Taiwan, a anuntat Ministerul Apararii de pe insula, la mai putin de o saptamana dupa ce presedintele Tsai Ing-wen a fost reales detasat cu o platforma care promoveaza rezistenta fata de China, relateaza Reuters. Nava a trecut prin…

- Legea achizitiilor publice ar trebui modificata pentru a permite accelerarea unor proiecte de infrastructura de transport, afirma seful Companiei de Drumuri, Sorin Scarlat. Potrivit acestuia, numeroase blocaje apar inca din faza de licitatie. Sorin Scarlat mai spune ca un acord pentru ca infrastructura…

- Fosta consiliera a presedintelui Donald Trump Fiona Hill a cerut joi parlamentarilor din Camera Reprezentantilor sa nu promoveze ”falsuri motivate politic” care sa puna sub semnul intrebarii interferenta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza Reuters.

- Fosta consiliera a presedintelui Donald Trump Fiona Hill a cerut joi parlamentarilor din Camera Reprezentantilor sa nu promoveze ”falsuri motivate politic” care sa puna sub semnul intrebarii interferenta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza Reuters.

- Fosta consiliera a presedintelui Donald Trump Fiona Hill a cerut joi parlamentarilor din Camera Reprezentantilor sa nu promoveze ”falsuri motivate politic” care sa puna sub semnul intrebarii interferenta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza Reuters, conform news.ro.In depozitia…

- Șeful de campanie la prezidențiale al lui Dan Barna, Catalin Drula, îi da replica lui Ludovic Orban, dupa ce șeful PNL a spus ca Iohannis poate câștiga din primul tur: &"Nu se pot câștiga alegerile prezidențiale din

- Șeful de campanie la prezidențiale al lui Dan Barna, Catalin Drula, îl acuza pe Ludov Orban ca este la limita ”Fake News-ului”, dupa ce liderul PNL a spus ca Klaus Iohannis poate câștiga alegerile din primul tur de scutin. Acesta a argumentat ca, potrivit Constituției, pentru…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a postat pe YouTube si pe Facebook doua videoclipuri, realizate in parteneriat cu Televiziunea Romana, prin care ilustreaza tehnica votarii la alegerile prezidentiale, venind astfel in sprijinul romanilor care voteaza in diaspora. Intr-un…