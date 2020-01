Horaţiu Pungea, afectat de gripă

Echipa României, care sâmbătă va întâlni reprezentativa Georgiei, la Tbilisi, în prima etapă a ediţiei 2020 din Rugby Europe Championship, este afectată de gripă... The post Horaţiu Pungea, afectat de gripă appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]