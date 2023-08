Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Culturala Star va invita la cea de-a XIV-a editie a Festivalului International Volare care se desfașoara in sala Casei de Cultura a Sindicatelor din Piatra Neamt. 17 august, ora 13,00 si 18 august, ora 11,00 – doua spectacole concurs cu 230 de participanti din tara si strainatate! …

- Parada ansamblurilor folclorice participante la festival a incantat publicul din Targu-Neamț și din imprejurimi, care i-a intampinat cu bucurie pe acești ambasadori ai folclorului din țarile lor. Atat parada cat și spectacolul desfașurat in noul amfiteatru al orașului a impresionat publicul, prin prestațiile…

- Comuna Vintila Voda se modernizeaza cu fonduri extrabugetare. Astazi, primarul Ion Coman a anunțat, pe pagina de Facebook a primariei, ca tocmai a obținut o finanțare de aproape 12 miliarde de lei vechi pentru asfaltarea a 32 de strazi din comuna. Potrivit textului postat pe pagina de Facebook, este…

- Pagina de Facebook „Aradul de Altadata” a fost creata, in urma cu exact 12 ani, de un elev extrem de pasionat de istoria locala, ca... The post Coordonatorul „Aradul de Altadata”, cea mai populara pagina dedicata istoriei orașului, pregatește o carte despre Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- Hoțul de ghiozdane, din centrul municipiului Alba Iulia, prins de Poliția Locala. A furat de foame Poliția Locala Alba Iulia a reacționat dupa ce Alba24 a publicat un articol potrivit caruia un om al strazii ar fi furat ghiozdanele copiilor intr-un parc din municipiu. O cititoare Alba24 a semnalat sambata,…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, susține ca cineva incearca sa-i atace și blocheze contul și pagina oficiala de Facebook. „Oricat de mult ar dori cineva sa ma impiedice sa comunic cu oamenii și sa vorbesc despre faradelegile comise de acest guvern, nu vor reuși”, a menționat ex-președintele.

- Decesul fostului presedinte al Consiliului Judetean (CJ) a fost anunțat marți de PSD Argeș, potrivit Antena3. Constantin Nicolescu a fost președintele PSD Argeș din 2005 pana 2014.„Am aflat cu surprindere și profunda tristețe ca astazi a incetat din viața Constantin Nicolescu, fost președinte al Consiliului…

- A doua ediție a campaniei „Viceprimar pentru o zi”, acțiune inițiata de viceprimarul orașului Jibou, Vlad Pașcalau, a ajuns la final. Prin intermediul acestei campanii, tinerii din Jibou au fost indemnați sa propuna proiecte de dezvoltare a orașului, cele mai bune urmand sa fie finanțate și puse in…