Facebook, Twitter și YouTube, platformele de socializare care nu au reușit să prevină conținutul dăunător în anul 2020 Facebook, Twitter și YouTube, trei dintre cele mai mari platforme de socializare, nu au reușit sa gestioneze mesajele transmise cu conținut online daunator sau dezinformarea in anul 2020. Comparativ cu prima parte a anului trecut, cele trei rețele sociale au gestionat dezastruos discursurile online nocive in a doua jumatate a anului trecut, potrivit unui audit efectuat de agenția de publicitate IPG Mediabrands, anunța Reuters . Facebook a aratat imbunatațiri in limitarea conținutului fals, ca de exemplu, eliminarea paginilor și a grupurilor referitoare la teoriile conspirației. YouTube nu a facut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

