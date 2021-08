Facebook și Youtube INTERZIC conturile deţinute sau operate de talibani: Care este motivul din spatele deciziei Facebook și Youtube INTERZIC conturile detinute sau operate de talibani: Care este motivul din spatele deciziei Facebook și Youtube INTERZIC conturile detinute sau operate de talibani: Care este motivul din spatele deciziei Facebook a anuntat luni ca desemneaza talibanii ca fiind un grup terorist si ca ii interzice si continutul care il sustine de pe platformele sale. YouTube, divizie a grupului Alphabet, a anuntat marti ca interzice conturile detinute sau operate de talibani, companiile americane din sectorul mediei sociale incercand sa isi clarifice regulile in privinta gruparii care a preluat… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Dupa ce fortele conduse de SUA si-au retras cea mai mare parte a trupelor ramase in Afganistan luna trecuta, campania talibanilor s-a accelerat pe masura ce apararea armatei afgane s-a redus. Insurgentii talibani au intrat duminica in capitala Kabul. Intoarcerea lor a starnit temeri privind reprimarea…