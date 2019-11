Facebook recunoaște: A activat camera de la TELEFON. Cât de gravă e problema Aplicația Facebook ar putea avea o noua vulnerabilitate. Internauții au reacționat imediat, iar compania a susținut ca va lua masuri in acest sens, precizeaza playtech.ro. Tot mai mulți utilizatori s-au plans ca au observat ca atunci cand se uitau la filme sau fotografii, camera lor de la mobil era activata in fundal, in interiorul Facebook. Nu este foarte clar daca Facebook inregistra ceva. Redactorii CNET au confirmat fenomenul. Gigantul Facebook a reacționat dupa ce utilizatori au sesizat problemele și au remediat vulnerabilitatea. Today, while watching a video on @facebook,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

