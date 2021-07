Facebook lucrează la crearea unui "metavers" și Mark Zuckerberg vrea să te încorporeze în el Facebook strânge o echipa care sa lucreze la &"metavers&", o lume digitala în care oamenii pot trece de la un dispozitiv la altul și comunica într-un mediu virtual, a anunțat luni CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, citat de Euronews.



Potrivit lui Zuckerberg, acesta va fi un &"meta-univers&" în care realul și virtualul se vor îmbina într-o viziune science fiction care deja este folosita în jocurile video.



&"Va puteți gândi la 'metavers' ca la un internet întrupat în care, în loc sa te uiți doar la conținut,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu iți dorești pentru moment sa investești intr-o mașina noua? Ești un ecologist și nu vrei sa poluezi mediul? Fa-i pe plac portofelului tau și conștiinței tale, alege car sharing . Car sharing se numara printre modalitațile favorite de deplasare ale romanilor deoarece propune o abordare mai aproape…

- Saptamâna de munca de 4 zile începe sa prinda având în unele țari, chiar și în cele care sunt cunoscute pentru „orele lungi” la birou. Nu a existat întotdeauna o saptamâna de 5 zile de munca, în urma cu circa un secol fiind 6-7 zile. Așadar,…

- Interesul copiilor a crescut in ultimul an in categoriile "software, audio si video" si "e-commerce", in timp ce "mediile de comunicare pe internet" si "jocurile pe computer" au inregistrat o scadere usoara, TikTok, YouTube si WhatsApp aflandu-se in topul celor mai populare aplicatii, arata un nou…

- Un nou studiu realizat de Kaspersky Safe Kids a scos in evidența interesele copiilor in perioada 2020 – 2021. In ultimul an, interesul lor a crescut in categoriile „software, audio și video” și „e-commerce”, in timp ce „mediile de comunicare pe internet” și „jocurile pe computer” au inregistrat o scadere…

- TikTok, WhatsApp și Youtube, sunt in topul cautarilor pe internet ale copiilor in 2020 – 2021. Interesul copiilor a crescut in ultimul an in categoriile „software, audio si video” si „e-commerce”. In timp ce „mediile de comunicare pe internet” si „jocurile pe computer” au inregistrat o scadere usoara.…

- „Conceptul este simplu. Practic, oamenii care se afla in nevoie in Romania astazi primesc trei tipuri de ajutoare: este acest VMG, este alocatia pentru sprijin familial, care se da pentru familie, in functie de cati copii sunt si este ajutorul de incalzire.Principala problema a acestui sistem este ca…

- Ce scrie in Biblie despre sfarșitul lumii. In aceasta se regasesc numeroase referiri si elemente profetice cu privire la momentul in care oamenii va veni Apocalipsa pe Pamant. Razboaie, cutremure sau epidemii sunt doar cateva dintre semnele care vor prevesti acest moment. Ce scrie in Biblie despre sfarșitul…