Facebook lanseaza versiunea Instagram Lite in peste 170 de tari. Aplicatia permite editarea si publicarea fotografiilor Facebook a lansat miercuri versiunea ''lite'' a serviciului sau de partajare de fotografii si videoclipuri Instagram in peste 170 de tari, destinata zonelor rurale si comunitatilor izolate, care nu dispun de acces ultrarapid la internet, informeaza AFP si Reuters.



"Instagram Lite", care ocupa doar 2MB (comparativ cu 30 MB in cazul versiunii complete) si functioneaza chiar si pe retele 2G, poate fi descarcata pe dispozitive echipate cu sistemul de operare Android al Google.



Aplicatia nu este disponibila deocamdata in magazinul online al Apple.



"Echipele noastre au… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,2% in luna februarie a acestui an, de la 2,99% in luna ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 3,8%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,32%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).…

- Contractul pentru realizarea celor 15,7 kilometrul de autostrada A3 dintre Chetani si Campia Turzii a fost reziliat joi, 11 martie, de catre Compania de Drumuri. Anuntul a fost facut de catre ministrul Transporturilor, Catalin Durla, pe pagina sa de Facebook. Acest contract…

- Dacia deschide online, din 20 martie, precomenzile pentru versiunea "Comfort Plus" a primului sau model electric, primele livrari fiind programate in septembrie. "Incepand din 20 martie, Dacia deschide online precomenzile pentru versiunea "Comfort Plus" a primului sau model electric. Aceasta…

- Gabriela Lenghel conduce Autoritatea Nationala pentru Cetatenie si beneficiaza de o pensie speciala de peste 20.000 de lei pe luna, la 53 de ani. Femeia are rang de secretar de stat, primind circa 10.000 de lei pe luna, la care se adauga si pensia. Potrivit declaratiei de avere din 2020, Gabriela…

- Plafonul aferent declaratiei unice este de 27.600 de lei in 2021, reiese din datele comunicate de ANAF. Oficialii Fiscului au clarificat la solicitarea Economica.net care e valoarea plafonului minim pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale in anul 2021, in contextul atipic al inceputului…

- Aplicația de mesagerie instant a Facebook intampina din nou probleme de funcționare. In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 17.00, au aparut raportari din parte utilizatorilor referitoare la faptul ca Messenger nu funcționeaza. Valul de raportari a venit din mai multe țari, printre care Suedia, Polonia,…

- WhatsApp este poate cea mai populara aplicație de chat din lume, avand peste un miliard de utilizatori in lumea intreaga. Unul dintre motivele pentru care platforma se bucura de un astfel de succes este disponibilitatea pe toate sistemele mobile de operare, chiar și pe versiunile destul de invechite…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…