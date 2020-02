Facebook lansează o nouă aplicaţie, Hobbi Facebook lanseaza o noua aplicatie, Hobbi Facebook are o noua aplicatie. Se numeste Hobbi si este pentru hobby-uri. În locul serviciului pentru întâlniri, a cărui lansare a fost amânată în Europa din cauza problemelor privind gestionarea datelor, Facebook lansează Hobbi, o aplicaţie pentru documentarea proiectelor personale. Hobbi este produsul NPE Team, divizie din cadrul Facebook care are rolul de a crea servicii şi aplicaţii noi, pentru a vedea ce prinde la utilizatori în zona de socializare, potrivit News.ro. Este o aplicaţie… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

