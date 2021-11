Facebook își face reţea de magazine fizice. Ce se poate cumpăra din ele Compania cunoscuta pana demult drept Facebook, Meta, ar putea construi magazine fizice, in care sa prezinte experiente si sa vanda produse.Conform unor surse anonime, citate de The New York Times, Meta are planuri pentru dezvoltarea unei retele proprii de asemenea magazine. Planurile dateaza inca de cand compania se numea Facebook. Reteaua ar trebui sa inceapa cu magazine in orasele importante din Statele Unite, urmand ca alte magazine sa fie construite si operate si in alte tari. Documentele interne arata ca Meta vrea sa construiasca magazine cu un design modern, minimalist, unde „prezenta brandului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

