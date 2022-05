Stiri pe aceeasi tema

- Polonia ar putea restrictiona drastic zborurile spre si dinspre Varsovia incepand cu data de 1 mai, daca o disputa cu controlorii de trafic aerian pe tema salarizarii si a conditiilor de munca nu va fi solutionata pana la acea data, potrivit unui act legislativ publicat inainte de debutul negocierilor…

- Confruntați cu inflația ridicata (9,3%, potrivit Bancii lor Naționale), consumatorii belgieni iși adapteaza comportamentul reducandu-și cheltuielile, apeleaza la economiile facute in pandemie și scad temperatura din locuințe, arata datele unui sondaj facut de ING și publicat vineri.

- Europa a inregistrat o scadere a consumului de alcool in primul an al pandemiei, dar declinul s-ar putea inversa in anii urmatori, pe masura ce consecințele economice ale COVID-19 iși vor face simțite efectele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Medicul Raed Arafat afirma ca faptul ca razboiul din Ucraina este foarte mediatizat si nu se mai vorbeste in spatiul public atat de mult despre pandemia de coronavirus nu inseamna ca s-a incheiat criza sanitara. "Vedem in continuare ca masurile trebuie respectate si va trebui sa le respectam mai…

- FC Liverpool a inregistrat in sezonul 2020/2021 al doilea an consecutiv cu pierderi financiare, din cauza pandemiei de coronavirus, dar acest lucru nu va descuraja clubul din Premier League sa continue cu investitiile in fotbal si in afara terenului, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Sunt scene incredibile in Timișoara. Dupa ce ieri pompierii au gasit un cadavru plutind pe Bega, astazi, inca un barbat vrea sa recurga la un gest disperat. Acesta s-a urcat intr-un copac din spatele Poștei Mari și spune ca vrea sa iși puna capat zilelor din cauza unor bugetari. Omul spune ca a incercat…

- Compania nationala de cai ferate germana Deutsche Bahn (DB) a declarat ca a oprit serviciile feroviare pe distante lungi in sapte din cele 16 landuri ale tarii, dupa ce uraganul Ylenia a lovit nordul Germaniei, joi, la primele ore ale diminetii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2021 este 8,4%, a anunțat luni, Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit INS, preturile de consum in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 1,5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele…