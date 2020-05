Stiri pe aceeasi tema

- O drona spatiala a armatei americane, X-37B, a fost lansata duminica, cu succes, de la baza din Cap Canaveral, in Florida, pentru o misiune de mai multe luni pe care o va consacra unei serii de experiente stiintifice, potrivit AFP si le Figaro. "Felicitari celei de-a sasea misiuni a navetei X-37B",…

- O drona spatiala a armatei americane, X-37B, a fost lansata duminica, cu succes, de la baza din Cap Canaveral, in Florida, pentru o misiune de mai multe luni pe care o va consacra unei serii de experiente stiintifice, potrivit AFP si le Figaro."Felicitari celei de-a sasea misiuni a navetei…

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla va reincepe luni dupa-amiaza producția la fabrica din California, sfidand ordinul emis de autoritațile locale din domeniul sanatații, informeaza The Guardian.

- Miliardarii Elon Musk si Mark Zuckerberg au oferit miercuri opinii divergente fata de masurile de distantare sociala adoptate de autoritati pentru combaterea raspandirii noului coronavirus, seful Facebook afirmand ca sunt justificate, in timp ce fondatorul Tesla calificandu-le ca fiind ”fasciste”,…

- In Statele Unite, saptamana trecuta s-au inregistrat numeroase astfel de proteste, mii de oameni ieșind in strada și exprimandu-și nemulțumirea fața de izolarea la domiciliu, in timp ce locurile de munca se inchid in serie și criza economica se agraveaza. Președintele Director General al Facebook, Mark…

- Cantaretul si textierul John Prine, considerat o legenda a muzicii country-folk americane, recompensat cu trei premii Grammy, inclusiv cu un trofeu pentru intreaga cariera la inceputul acestui an, a fost internat in stare critica si prezinta simptome de COVID-19, a anuntat familia artistului prin intermediul…

- Fortele americane au desfasurat miercuri o lovitura aeriana impotriva combatantilor talibani din provincia Helmand, situata in sudul Afganistanului, aceasta fiind prima actiune militara a SUA dupa acordul cu talibanii convenit sambata, la Doha, transmit Reuters si DPA potrivit Agerpres. Luptatorii…

- Transportul feroviar din tara noastra a ramas repetent, dupa ce a primit nota trei din partea Comisiei Europene. Oficialii europeni n-au scos insa campioni la un capitol care nu ne face cinste deloc - numarul de...