- Facebook a fost criticata pentru faptul ca vrea sa creeze dependenta in randul user-ilor si acum incearca sa dovedeasca faptul ca nu este asa. Pentru a accesa noile instrumente, vizitati pagina de setari din fiecare aplicatie. Pe Instagram selectati "Your Activity" iar pe Facebook, optiunea "Your Time…

- Mozilla a anuntat ca pregateste un rebranding al familiei de aplicatii si servicii Firefox si a cerut ajutorul fanilor pentru a finaliza procesul. Compania a publicat pe site-ul sau doua seturi de pictograme modernizate, care reprezinta atat noua identitate vizuala pentru celebrul browser, cat si noi…

- Bear Grylls se teme sa sara cu parașuta, din cauza unui accident suferit in trecut, iși incepe ziua band smoothie și citește pasaje din Biblie ca sa se linișteasca. Neinfricatul aventurier care l-a invațat pe Barack Obama tehnici de supraviețuire și care saptamana aceasta poate fi urmarit la Discovery…

- Compania neozeelandeza care a atras atentia presei internationale la inceputul anului dupa ce a anuntat ca va testa saptamana de lucru de patru zile declara experimentul de doua luni un succes si ia in considerare permanentizarea programului scurt. Conform rezultatelor anuntate recent de Perpetual…

- Turkish Airlines nu a fost desemnata degeaba de șase ori la rând ”Cea mai buna companie aeriena din Europa”. Standardul ridicat impus an de an a fost pastrat și crescut, astfel ca acum zborul Cluj - Istanbul este o placere. Ce impresioneaza înca…

- Instagram ar putea face o schimbare majora, eliminand in mare parte constrangerile legate de lungimea video-urilor ce pot fi postate in rețea. Compania analizeaza posibilitatea de a permite clipuri de pana la o ora, in prezent limita fiind de 15 secunde la Stories și de un minut pe Feed. Informația…

- Utilizatorii de iPhone din Marea Britanie dau in judecata Google din cauza colectarii datelor personale si au cereri de despagubiri de aproape 4,29 mld. dolari, conform dosarelor instantelor londoneze, scrie Bloomberg. Grupul este reprezentat de utulizatori de iPhone care s-au numit „Google,…

- Se intampla foarte rar ca rețeaua Instagram, deținuta de compania Facebook sa aiba probleme de funcționare, dar atunci cand acestea apar, situația este raportata drept foarte drastica de catre utilizatori.