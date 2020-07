Stiri pe aceeasi tema

- Este asteptat ca gigantul social media sa anunte parteneriate cu trei cele mai mari case de discuri din lume - Universal Music Group, Sony Music Entertainment si Warner Music Group -, se mai arata in articolul publicat joi, in care sunt citate surse. Grupul Universal are in portofoliu artisti ca Taylor…

- TikTok, una dintre aplicațiile social-media cele mai in voga, a luat decizia de a crea un fond de 200 de milioane de dolari din care va plati direct sume catre creatorii care au mulți urmaritori, scrie News.ro Reteaua de socializare, populara in randul tinerilor, a anuntat crearea unui fond american…

- Bulgaria si Croatia inca trebuie sa depuna eforturi pentru rezolvarea problemelor lor economice si imbunatatirea cadrului institutional, inainte de adoptarea monedei euro, a afirmat luni Fabio Panetta, membru in board-ul Bancii Centrale Europene (BCE), transmit Bloomberg si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Facebook analizeaza daca sa interzica publicitatea politica pe platforma sa de socializare, in Statele Unite, inainte de alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie, potrivit unor surse citate vineri de Bloomberg, transmite Reuters, potrivit news.ro.Deocamdata doar se discuta posibilitatea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Ankara va adopta pana la finalul anului o noua legislatie pentru a tine sub control social media, dupa ce nasterea nepotului sau a devenit subiectul unor calomnii si ironii pe Twitter, transmit Reuters, AFP si dpa potrivit Agerpres. ''Intelegeti…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Ankara va adopta pana la finalul anului o noua legislatie pentru a tine sub control social media, dupa ce nasterea nepotului sau a devenit subiectul unor calomnii si ironii pe Twitter, transmit Reuters, AFP si dpa. ''Intelegeti…

- Warner Music Group, a treia casa de discuri din lume, a anuntat miercuri ca in urma Ofertei Publice Initiale (IPO) a obtinut 1,93 miliarde de dolari, in cea mai mare listare din SUA in 2020, transmite Reuters potrivit Agerpres. Compania si-a majorat oferta la 77 milioane de actiuni la pretul de 25…

- Doi dintre cei mai cunoscuți și premiați DJ și producatori muzicali din lume, R3HAB și Timmpy Trumpet, lanseaza in Romania 911, un imn al verii și al distracției. Este o piesa plina de energie, care da o stare de bine și aduce atmosfera de festival mai aproape. DJ-ul Fadil El Ghoul (R3HAB) este unul…