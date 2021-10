Facebook face 10 000 de angajări în Europa Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania a anunțat ca se cauta angajați in Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC. Scopul angajarilor este de a ajuta la dezvoltarea conceptului metaverse. Cuvantul „Metaverse” este alcatuit din prefixul „meta” care inseamna „dincolo” si tulpina „vers” care vine de la „univers”, ceea ce analog, s-ar traduce prin „dincolo de univers”. Termenul este de obicei folosit pentru a descrie conceptul unei viitoare transformari a internetului, unde utilizatorii vor interactiona virtual intr-un univers… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

