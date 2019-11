Facebook down: Facebook, Instagram și Messenger au căzut în toată lumea, inclusiv în România Rețeaua de socializare Facebook a cazut in toata lumea, inclusiv in Romania. utilizatorii intampina probleme la logare, iar aplicațiile afectate sunt Facebook, Messenger și Instagram. Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale- Cine conduce topul Milioane de utilizatori Facebook au reclamat, joi, faptul ca nu se pot loga pe platforma. Probleme sunt și cu aplicația Messenger care nu funcționeaza in parametri normali. Și la Instagram au fost raportate dificultați in a utiliza rețeaua. "Intampinam in aceste momente rate mari de erori… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

