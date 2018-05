Facebook cere utilizatorilor fotografii nud

Stiri pe aceeasi tema

- In deschiderea audierii sale, Zuckerberg a facut o declaratie in care s-a referit la partile pozitive ale platformei de socializare Facebook. El a facut referire la faptul ca platforma a fost un instrument util in urma atacurilor teroriste, cand utilizatorii acesteia au folosit instrumentul „safety…

- Firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a accesat ilegal datele a zeci de milioane de utilizatori in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, isi inceteaza operatiunile, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal.

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC.Citește și: A inceput numaratoarea inversa pentru…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, afirma sambata, intr-o postare pe Facebook, ca se asteapta sa ii fie ceruta „condamnarea la moarte”, intrucat, potrivit unor „formatori de opinie din Romania”, aproape toti cei care au trait si au fost maturi inainte de anul 1989 ar trebui sa moara „fizic…

- Scandalul Cambridge Analytica, prin care datele personale a 87 de milioane de conturi active de Facebook au fost folosite pentru a influenta alegeri in SUA si Marea Britanie, este cel mai important din istoria de aproape 15 ani a retelei sociale fondate de Mark Zuckerberg in timpul sau petrecut la Harvard.

- Accesarea ilegala a datelor utilizatorilor Facebook este inacceptabila, a afirmat joi Comisia Europeana, cerand sa discute cu liderii companiei dupa ce date a 87 de milioane de persoane au fost accesate ilegal de firma de consultanta britanica Cambridge Analytica, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters, potrivit news.ro.Matt Hancock, ministrul pentru…

- Sediul companiei Cambridge Analytica a fost perchezitionat de ofiterii Comisiei britanice pentru Informatii, pe fondul acuzatiilor ca ar fi folosit in mod fraudulos date a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook.