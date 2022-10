Stiri pe aceeasi tema

- Politia americana ancheta miercuri cu privire la explozia marti seara a unui colet-capcana in Northeastern University, la Boston, soldata cu un ranit usor in campus, relateaza AFP. Potrivit CNN, coletul a fost trimis la Centrul de Cercetare privind Realitatea Virtuala al universitatii. Identitatea expeditorului…

- Mark Zuckerberg, șeful Facebook, a recunoscut intr-un interviu ca rețeaua pe care o conduce a blocat raspandirea unei știri, o informație care ar fi fost „inexacta” despre fiul lui Joe Biden, totul in plin razboi electoral in SUA, in perioada premergatoare alegerilor din toamna anului 2020. Fii…

- Acordul survine in contextul in care presedintele director general al Meta, Mark Zuckerberg, si directoarea generala, Sheryl Sandberg, care si a anuntat demisia in iunie dupa 14 ani la companie, urmeaza sa depuna marturie in fata justitiei in septembrie, in cadrul acestui scandal.Facebook a incheiat…

- Mark Zuckerberg a dat din casa și a ieșit cu dezvaluiri incendiare! CEO-ul Facebook a lasat sa se ințeleaga ca FBI-ul a cerut cenzurarea pe platforma de socializare a subiectelor ce țineau de laptopul lui Hunter Biden, fiul actualului numar 1 in Statele Unite, inainte de alegerile prezidențiale de acum…

- Seful Meta, Mark Zuckerberg, a anuntat in cadrul unei emisiuni realizate de Joe Rogan si distribuite pe Spotify, ca urmatoarea casca de realitate virtuala a companiei va fi lansata in luna octombrie. Zuckerberg a oferit si cateva informatii despre aceasta, spunand ca sistemele de monitorizare a fetei…

- Noul prototip de chatbot cu inteligența artificiala al Meta, despre care compania spune ca poate discuta cu utilizatorii „pe aproape orice tema de discuție”, spune despre companie și despre șeful acesteia, Mark Zuckerberg ca „exploateaza oameni pentru a face bani”, relateaza BBC.

- Noua funcție, ”Feeds”, le va permite utilizatorilor sa vada postarile prietenilor, grupurilor si paginilor urmarite in ordine cronologica inversa, in loc de ierarhia stabilita de algoritm, scrie CNBC, potrivit News.ro . Denumita „Feeds”, noua functie este o fila dedicata in aplicatia Facebook care arata…