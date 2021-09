Facebook atacă mai agresiv grupurile de conturi ale utilizatori reali cu activităţi dăunătoare Noua abordare foloseste tactica echipelor sale de securitate pentru oprirea retelelor angajate in operatiuni de influenta, care utilizeaza conturi false pentru a manipula dezbaterile publice, cum ar fi fermele de troli din Rusia. Decizia ar putea avea implicatii majore asupra modului in care gigantul de media sociala gestioneaza miscarile politice si alte miscari coordonate care ii incalca regulile, intr-un moment in care abordarea de catre Facebook a abuzurilor pe platformele sale este supusa unui control intens din partea parlamentarilor si a grupurilor din societatea civila la nivel global.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

