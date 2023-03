Facebook aduce Messenger înapoi în aplicaţie după 9 ani Din ciclul „cea mai ciudata decizie Facebook de azi”, Meta ne intoarce in 2014 si aduce inbox-ul lui Messenger inapoi in cadrul aplicatiei principale Facebook. Astfel de masuri sunt importante deoarece afecteaza 2 miliarde de utilizatori activi zilnic. Compania Meta a anuntat ca va folosi AI-ul pentru a „imbunatati experienta utilizatorilor” si crea oportunitati pentru creatori. Meta a introdus recent tool-uri pentru „Exprimare Creativa”, ceea ce inseamna ca utilizatorii FB pot crea reel-uri de 90 de sceunde. Totusi marea schimbare este faptul ca lumea poate sa isi vada mesajele mai usor direct… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

