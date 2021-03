Facebook aduce în prim plan detalii despre ochelarii inteligenți In august 2017 Facebook a depus o cerere de brevet de invenție (mai exact, divizia sa Oculus a depus cererea) pentru tehnologie care trimite o unda de lumina printr-un obiectiv punand „elemente generate de computer” pe un fundal real. Daca suna ca o pereche de ochelari inteligenți alimentați cu RA, ai avea dreptate. Recent, s-a vorbit despre dezvoltarea Facebook de ochelari AR pentru consumatori. Facebook a publicat marți un blog in care spunea ca, de un deceniu, lucreaza la o „interfața contextuala, bazata pe AI, pentru ochelari de realitate augmentata (AR) care poate folosi informațiile pe care… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

