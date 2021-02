Stiri pe aceeasi tema

- Seful in exercitiu al executivului regional catalan, Pere Aragones, le-a solicitat vineri autoritatilor europene sa accelereze procesul de autorizare a noilor vaccinuri anti-COVID-19, precum Sputnik V produs de Rusia, transmite Reuters. Spania, alaturi de majoritatea statelor Uniunii Europene, a suferit…

- Compania britanica AstraZeneca a spus sambata ca vaccinul sau, dezvoltat impreuna cu Universitatea Oxford, pare sa ofere o protecție limitata impotriva formelor medii de Covid-19 provocate de tulpina sud-africana a noului coronavirus, potrivit datelor preliminare ale unui test clinic, transmite Reuters.Studiul…

- Statele Uniunii Europene au inceput, luni, sa discute daca oamenii vaccinati pentru Covid-19 ar trebui sa aiba o libertate de miscare mai mare, la vara, fata de cei care nu sunt imunizati, transmite Reuters. Citește și: SONDAJ CURS - Cati romani vor sa se vaccineze anti-COVID si cum ajung…

- Premierul australian Scott Morrison a declarat joi ca lansarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 ar urma sa inceapa la "jumatatea pana la sfarsitul lunii februarie" pentru persoanele din grupurile prioritare, relateaza dpa. Scott Morrison a afirmat ca data lansarii campaniei este conditionata…

- O companie farmaceutica ucraineana sustinuta de un cunoscut politician din opozitie a solicitat autorizarea vaccinului anti-COVID-19 rusesc Sputnik V in Ucraina, un subiect controversat in relatiile dintre Kiev si Moscova, transmite miercuri Reuters. Compania farmaceutica Biolik a explicat…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene a declarat luni ca mass-media publice ruse au raspandit informatii false despre vaccinurile impotriva COVID-19 european si american in tari in care vrea sa-si vanda propriul vaccin impotriva coronavirusului, relateaza Reuters. "Dezvoltatorii occidentali de vaccinuri…

- Compania germana de biotehnologie CureVac a inrolat primul participant pentru a doua etapa a fazei doi din testele clinice pentru testarea potentialului vaccin impotriva Covid-19 dezvoltat, conform unui anunt lansat luni, citat de Reuters, potrivit Mediafax. Aceasta etapa a testelor clinice…

- Grupul Pfizer Inc si partenerul sau BioNTech si compania Moderna au publicat o serie de date, obtinute in urma unor studii clinice, potrivit carora vaccinurile lor anti-COVID-19 au o eficienta de aproximativ 95% in prevenirea acestei maladii, in timp ce compania AstraZeneca a anuntat in aceasta saptamana…