Facebook a demontat o noua campanie de manipulare pro-Trump Conturi mascate și comentarii aparent sincere: Cea mai recenta campanie pro-Trump de manipulare a alegatorilor americani demontata de Facebook a fost orchestrata de o firma de marketing, acum interzisa de pe platforma, la 26 de zile pâna la alegerile prezidențiale sub tensiune ridicata, potrivit AFP.



Operațiunea a constat în principal în postarea de comentarii cu privire la diferite subiecte - în special pentru a-l critica pe Joe Biden, candidatul democrat, pentru a "da impresia unui sprijin larg pentru opiniile lor", a explicat grupul californian într-un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

