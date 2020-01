FABULOS Zidul lui Trump de la graniţa cu Mexic este luat de vânt VIDEO O portiune din zidul pe care Trump il ridica la granita cu Mexicul, pentru a impiedica migratia spre teritoriul SUA, a inceput sa se incline puternic din cauza rafalelor puternice de vant de zilele trecute, conform ofiterilor de frontiera, citati de The Guardian. Bucata de zid se afla in lucru, panourile de 9 metri de otel fiind ranforsate cu beton, doar ca acesta inca nju se intarise atunci cand vantul s-a intetit si a le-a inclinat puternic spre partea mexicana. "Din fericire, autoritatile mexicane au raspuns rapid si au reusit sa devieze traficul de pe strada din apropiere.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

