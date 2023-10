Stiri pe aceeasi tema

- Delegat la Universitatea Craiova - Petrolul, Ovidiu Hațegan (43 de ani) a ajuns la meciul cu numarul 300 ca arbitru de centru in prima liga a Romaniei. Inaintea meciului din Banie, cele doua formații și-au aratat recunoașterea fața de cariera „centralului” din Arad. Din 2005 arbitru de prima liga, Ovidiu…

- Dupa cele doua saptamani de stop competițional la nivelul SuperLigii și Ligii a II-a de fotbal, din septembrie a.c., urmate, iata, de inca doua, luna aceasta, din același motiv, meciurile oficiale și amicale ale echipelor naționale de diverse categorii, va urma ultima serie de doua saptamani, in noiembrie,…

- SCM Timisoara nu a avut mari probleme in Arena de Baschet cu ABC Laguna Bucuresti, gruparea care a retrogradat-o pe Steaua. A fost 79-51 pentru oaspetii alb-violeti care au controlat partida din runda a doua a Ligii Nationale. Dupa succesul de acasa cu Galati, „leii” si-au pastrat concentrarea in duelul…

- Campioana Romaniei, CSM Arcada Galati, a castigat, sambata, in noua Sala Polivalenta din Blaj, Supercupa Romaniei la volei masculin, potrivit news.ro.Arcada a invins SCM Craiova, detinatoarea Cupei Romaniei, scor 3-0 (25-19, 25-23, 25-17).Echipa antrenata de selectionerul Sergiu Stancu a castigat…

- Titratul arbitru internațional Ovidiu Hațegan, revenit acasa dupa ce a fost oficial in camera VAR la meciul din Champions League, Barcelona – Antwerp, jucat aseara pe Nou Camp, a pus piciorul pe Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia ca pasagerul numarul 1 milion din 2023. Ovidiu Hațegan a sosit…

- Au trecut șase zile de la frumosul succes al FC Petrolul in dauna campioanei en-titre, FCV Farul Constanța, scor: 3-2, și cu imaginile de-atunci, gata sedimentate, dar și cu entuziasmul departe de a se fi domolit, am tot cautat sa ințeleg cat mai bine cum de s-a caștigat. Mai precis, cum a fost posibil…

- Universitatea Craiova a incheiat laegalitate, scor 0-0, partida cu Oțelul Galați, din etapa a 2-a a Superligii, iar asta a produs multa rumoare in Banie. Suporterii au parasit stadionul „Ion Oblemenco“ profund dezamagiți, nu inainte de a-i fluiera pe jucatorii. De isprava cu nou promovata Oțelul a fost…

- Ovidiu Hațegan a oficiat din nou un meci din Superliga, dupa o pauza anevioasa, de 509 zile, in care s-a refacut dupa infarctul suferit in martie 2022. „Centralul” din Arad a condus ireproșabil partida Universitatea Craiova - Oțelul 0-0, iar dupa meci a venit la flash-interviuri, o practica in mod normal…