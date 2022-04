Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Zentiva, producator de medicamente generice din Romania și a treia cea mai mare companie farmaceutica pe plan local in valoare, a produs cu 13% mai multe medicamente in 2021 fața de anul precedent. Cele doua fabrici deținute de entitațile Zentiva la București, Zentiva S.A. și Labormed – Pharma…

- Compania aeriana low-cost EasyJet a anuntat luni, 4 aprilie, ca a fost obligata sa anuleze unele zboruri spre si dinspre Marea Britanie, dupa o noua explozie a cazurilor de infectie cu COVID-19 in randul angajatilor, transmite Reuters.Compania are curse și din București.Marea Britanie,…

- Dupa decizia luata de CFR Calatori, de a pune la dispoziția refugiaților din Ucraina calatorie gratuita spre frontiere, și Ungaria ia aceasta masura. Practic, a fost incheiat un acord intre CFR Calatori și compania MAV Start, prin care refugiații care vor sa ajunga in țari din Europa calatoresc gratuit…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a alocat 642 milioane de euro pentru a sustine relansarea economica si tranzitia digitala si ecologica in Belgia, Cehia, Polonia si Romania, ca asistenta in materie de redresare pentru coeziune si teritoriile Europei (REACT-EU), se arata intr-un comunicat al Executivului…

- Zeci de mii de europeni au ramas fara curent electric dupa ce liniile electrice au fost doborate din cauza unei furtuni puternice care se indreapta spre Marea Britanie. Serviciul meteorologic din Marea Britanie a emis deja un cod rosu, deoarece furtuna Eunice ar putea "sa provoace perturbatii importante"…

- Potrivit surselor, banca franceza incearca sa sondeze interesul cumparatorilor pentru subsidiarele BNP Paribas Personal Finance din Romania, Ungaria si Cehia. O eventuala vanzare ar putea evalua aceste active la peste 500 de milioane de dolari, au apreciat sursele, care au dorit sa isi pastreze anonimatul.Cu…

- evoMAG a incheiat anul 2021 cu vanzari de 34 milioane de euro evoMAG mizeaza in 2022 pe un avans in vanzari de 10% – 15% In prezent, 90% din totalul comenzilor sunt livrate in cel mult 24 de ore de la plasarea acestora, ținta fiind ca, la finalul anului, ponderea sa treaca de 95% București, 31 ianuarie…