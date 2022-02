Stiri pe aceeasi tema

- O fabrica in care erau contrafacute țigari a fost descoperita de polițiști intr-un depozit subteran, in judetul Hunedoara, fiind dotata inclusiv cu instalatie de bruiaj pentru orice semnal electronic si cu zeci de camere video pentru monitorizare.

- Conform datelor furnizate de anchetatori, o fabrica clandestina de țigari a fost descoperita in subsolul unei hale din Hunedoara. Cladirea, in care polițiștii au gasit peste șase tone de tutun, era pazita mai ceva ca o unitate militara. Acțiunea a fost coordonata de polițiști de la Brigada…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anticipeaza „intensificari ale vantului cu viteze de peste 110-120 km/h, temporar ninsoare viscolita”. Alerta pe termen scurt este valabila astazi, pana la ora 20.00, și vizeaza zona de munte de peste cota 1.800 de metri…

- Procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara au efectuat, ieri, sase perchezitii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari care fura motorina din baza militara americana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, potrivit Agerpres. Conform DIICOT, incepand cu anul…

- Procurorii DIICOT Ploiesti au facut, miercuri, trei descinderi in Ploiesti si Constanta, la sediul companiei Rompetrol Rafinare S.A intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura si inselaciune. Anchetatorii suspecteaza ca reprezentantii rafinariei Vega din Ploiesti…

- DIICOT a declanșat, in aceasta dimineața, o ampla operațiune la nivel național, in paralel desfașurandu-se mai multe acțiuni de anihilare a unor grupari de crima organizata, acțiune a avand numele de cod „Ziua Z”. Și anul trecut, procurorii anti-mafia au organizat o astfel de acțiune. In vestul țarii,…

- Ampla operațiune a procurorilor DIICOT și polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara , in aceasta dimineața, cand structura anti-mafia organizeaza acțiuni in toata țara, sub numele de cod ”Ziua Z”. Forțele de ordine au descins in peste 60 de locații din Timiș, Caraș Severin și Arad pentru a-i ridica…

