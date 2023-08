Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, a anuntat, vineri, la Targu Mures, ca a vizitat Fabrica de Zahar din Ludus, care a contractat deja jumatate din productia de sfecla de zahar de care are nevoie si ca are convingerea ca, incepand din luna octombrie, in acest oras se va produce din nou zahar din sfecla produsa in tara.