Fabrica de biciclete electrice Corratec Timișoara a fost inaugurată oficial/FOTO Corratec, fabricantul german de talie mondiala din domeniul bicicletelor perfomance, a inaugurat oficial noua fabrica pe care o deține deja la Timișoara. Aceasta produce deja in orașul nostru in jur de 350 de biciclete electrice pe zi, dar ținta este de 1000–1200 de biciclete pe zi, la inceputul anului 2024. Vechea locație de producție a ... The post Fabrica de biciclete electrice Corratec Timișoara a fost inaugurata oficial/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

