- Cristiano Ronaldo da naștere unor noi speculații dupa ce a postat pe Instagram un mesaj lung în care a explicat ca și-a atins obiectivele setate din momentul transferului la Juventus.Ronaldo are contract cu Juventus pâna în 2022, dar ar putea pleca la alte cluburi de top, inclusiv…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) și-a mutat colecția de mașini de lux din Torino. Presa din Italia speculeaza ca e sfarșitul aventurii la Juventus. Cristiano Ronaldo nu concepe sa stea departe de Liga Campionilor stagiunea urmatoare. Juventus este intr-o situație delicata inaintea ultimei runde din Serie…

- AC Milan a smuls un punct in confruntarea cu Sampdoria (1-1), cu un gol marcat in minutul 87 in fata unei echipe oaspete care a jucat in inferioritate din minutul 59, dupa eliminarea lui Adrien Silva, intr-un meci disputat sambata in etapa a 29-a a Serie A. Formatia din Genova a deschis scorul prin…

- Formatia Crotone, cu Denis Dragus rezerva, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de echipa Bologna, intr-un meci din etapa a XXVIII-a a campionatului Italiei, in care a condus cu 2-0. Crotone a marcat prin Messias ’32 si Simy ’40 (penalti). Bologna a revenit si…

- Formatia Genoa a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scoe 1-1, cu echipa Udinese, intr-un meci din etapa a XXVII-a a campionatului Italiei. Au marcat Pandev ’10 pentru gazde si De Paul ’30 (penalti) pentru oaspeti. Partidele Bologna – Sampdoria, Parma – AS Roma, Torino – Inter…

- Formatia Fiorentina a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Benevento, intr-un meci din etapa a XXVII-a a campionatului Italiei. Golurile invingatorilor au fost marcate de Vlahovic ‘8, ’27, ‘45+1 si Eysseric ’75. Pentru Benevento a inscris Artur Ionita, in minutul…

- Formatia Atalanta a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Spezia, intr-un meci din etapa a XXVII-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro. Invingatorii au marcat prin Pasalic ’54, ’73 si Muriel ’55. Pentru Spezia a inscris Piccoli, in minutul 82. Partidele…