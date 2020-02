Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Germania a declarat duminica ca Trump a amenintat ca va intrerupe colaborarea cu serviciile de informatii ale tarilor care fac afaceri cu gigantul chinez Huawei, relateaza AFP.

- Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, va comparea pe banca acuzaților pentru abuz de serviciu. Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmarirea penala și a expediat dosarul de învinuire a acestuia în judecata. Urmarirea…

- Igor Dodon a avut o intrevedere cu directorul Serviciului de Informații și Securitate. Discuția a vizat activitatea instituției in 2020, situația interna și riscurile la adresa securitații.

- Prim-ministrul Ludovic Orban a participat, luni, la ceremonia de marcare a 75 ani de la eliberarea lagarului nazist de concentrare si exterminare Auschwitz-Birkenau. Potrivit unui comunicat al Guvernului, evenimentul comemorativ, desfasurat sub inaltul patronaj al presedintelui Republicii Polone, Andrezj…

- Polițiștii de frontiera in cooperare cu ofițerii Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate, au reținut un cetațean al Tadjikistanului, aflat in cautare ca fiind membru al organizației extremist-teroriste internaționale „DAESH”, in timp ce intenționa sa treaca frontiera de stat…

- Un barbat din Alba Iulia, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni de inșelaciune, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane. La…

- ATP, cea mai noua competitie de tenis pe echipe, a debutat vineri la Sydney cu o gafa de proportii. Imnul Romaniei fiind intonat in locul celui al Republicii Moldova inaintea primului meci al acestui turneu. Confuzia a avut loc inaintea meciului dintre moldoveanul Alexander Cozbinov si belgianul Steve…

- Miercuri s-au jucat meciuri doar in grupele B si C, iar nationala Romaniei a pierdut cu Muntenegru, scor 26-27, urmand sa dispute partida decisiva pentru calificarea in grupele principale, vineri, cu Ungaria, scrie news.ro.Rezultatele inregistrate in meciurile de miercuri sunt: Australia –…