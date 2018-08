Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a fost acuzata miercuri ca a lasat sa fie divulgate documente confidentiale catre extrema dreapta si ca a turnat gaz pe foc dupa violentele care au zguduit orasul Chemnitz si intreaga tara.

- Un incident ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in orasul Chemnitz din landul Saxonia si care s-a soldat cu moartea unui cetatean german care ar fi fost angrenat intr-o disputa cu straini agita spiritele in Germania, unde prezenta refugiatilor continua sa nasca dezbateri aprinse.

- Extrema dreapta germana organizeaza luni, pentru a doua zi consecutiv, o manifestatie la Chemnitz, in estul tarii, in urma decesului unui barbat prin injunghiere intr-o altercatie presupusa cu cetateni straini, transmite AFP, potrivit Agerpres. Miscarea Pegida, anti-imigranti si anti-islam,…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni joi cu liderii celor trei partide care formeaza coalitia sa de guvernare pentru discutii cu mize mari privind proiectul de acord pe tema migratiei la care a ajuns in aceasta saptamana cu ministrul sau de interne Horst Seehoffer, relateaza agentia dpa.…

- Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a acuzat Uniunea Crestin-Sociala (CSU), partidul bavarez partener al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, ca ii copiaza linia dura cu privire la migranti, deoarece partidele se lupta pentru voturi inainte de alegerile…

- Cancelarul german Angela Merkel a descris luni drept 'rusinoase' declaratiile liderului extremei-drepte germane, Alexander Gauland, care a relativizat atrocitatile comise de Adolf Hitler pe care le-a numit 'un excrement de pasare' intr-un mileniu de istorie germana, relateaza AFP.…