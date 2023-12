Extrema dreaptă europeană, în ofensivă. Viktor Orban și „deciziile proaste” ale Bruxeless-ului Extrema dreapta caștiga teren in Europa, din Italia și pana in Ungaria, iar unii analiști iși pun problema cat de periculoasa este aceasta ascensiune sau ar putea sa fie, mai ales ca anul viitor vor fi alegeri europene. Printre figurile marcante ale acestui curent se numara premierul maghiar Viktor Orban sau franțuzoaica Marine Le Pen. Viktor Orban și Marine Le Pen (Partidul Adunarea Naționala) se situeaza pe aceeași lungime de unda, de departe. De altfel, intr-o intalnire din septembrie 2023 la Budapesta, cei doi faceau un apel comun “la unirea eforturilor in fața ambițiilor imperialiste ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

