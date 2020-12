EXTRA: Două surori din Bistrița, pe podium, la același festival de muzică! Doua surori din Bistrița au ajuns pe podium, cucerind premii de popularitate din partea publicului, la același festival de muzica! Cea mai mica dintre surori este eleva la Școala Gimnaziala „Ștefan cel Mare” din Bistrița, fiind la prima sa participare intr-un asemenea concurs: Deși este considerat un gen muzical de nișa, folkul pare sa devina o tradiție in familia Matean. Dupa ce Maria Matean a cucerit anul trecut un important premiu la Festivalul Bistrița Folk – anul 2020 vine cu o surpriza placuta și din partea surorii sale mai mici – Nicoleta Teodora Matean. Eleva a Scolii Gimnaziale „Ștefan… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

