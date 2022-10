Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 23 august 2022, ca proiectul „Inființare rețea de canalizare menajera in localitatea Filea, comuna Deda, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Deda, satele…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a decis, cu prilejul unei ședințe de lucru care a avut loc in data de 23 august 2022, ca proiectul „Modernizare rețea stradala in localitatea Sancraiu de Mureș și localitatea Nazna, comuna Sancraiu de Mureș, județul Mureș",…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe de lucru, ca proiectul "Extindere canalizare menajera și extindere stație de epurare, localitatea Agrișteu, comuna Balaușeri, județul Mureș" propus a fi realizat in comuna Balaușeri,…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 9 august 2022, ca proiectul "Prelungire Calea Sighisoarei in directia DN 13" inclusiv lucrari de protejare si deviere retele, parte integranta din proiectul "Realizare…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 5 iulie 2022, ca proiectul "Amenajare stație de beton provizorie mobila și stație spalare și sortare agregate minerale provizorie mobila", propus a fi amplasat…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, in cadrul unei ședințe care a avut loc in data de 12 iulie 2022, ca proiectul "Construire depozit frigorific, anexe și parc fotovoltaic", propus a fi amplasat in localitatea Sanpaul, fara numar, nu se supune evaluarii…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 26 iulie 2022, ca proiectul „Construire supermarket, sistematizare verticala, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare, totem…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 21 iunie 2022, ca proiectul „Scoatere definitiva din fondul forestier și defrișare teren in vederea finalizarii amenajarii Hidroenergetice Rastolița", propus…