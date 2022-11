Expunerea la lumina artificială nocturnă ar mări riscul de diabet Lumina artificiala, in special lumina bleu a ecranelor, este extrem de nociva pentru somn. Iata, un studiu recent, publicat in revista Diabetologia, arata ca expunerea nocturna la lumina artificiala este asociata cu un risc crescut de diabet, transmite Top sante. Mai precis, lumina artificiala din timpul nopții afecteaza controlul glicemiei (nivelul glucozei din sange) și ar mari astfel riscul de diabet. Sa ne reamintim ca expunerea la lumina artificiala nocturna (LAN) perturba ceasul biologic al multor animale (pasari și insecte in special). Cercetatorii subliniaza ca numeroase studii evidențiaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

